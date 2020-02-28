По итогам сезона Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам текущего розыгрыша еврокубковых турниров отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА составило 3,9 балла. Все клубы, представляющие данные страны, завершили своё участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Португалию в еврокубках в этом сезоне представляли «Витория Гимарайнш», «Спортинг», «Брага», «Порту» и «Бенфика». Лишь «Витория Гимарайнш» не смогла пройти групповую стадию Лиги Европы и пробиться в стадию плей-офф. Остальные 4 команды покинули Лигу Европы на стадии 1/16 финала.
Что касается российских клубов, то ни один из них не смог преодолеть групповую стадию еврокубковых турниров. Напомним, в этом сезоне Россию на групповой стадии Лиги чемпионов представлял питерский «Зенит» и московский «Локомотив». В Лиге Европы – московский ЦСКА, «Краснодар». Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» вылетели в квалификации Лиги Европы.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 98,997
2. Англия — 87,748
3. Германия — 70,784
4. Италия — 67,939
5. Франция — 56,415
6. Португалия — 49,449
7. Россия — 45,549
8. Бельгия — 37,900
9. Нидерланды — 35,750
10. Украина — 34,100.
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