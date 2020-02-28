Обамеянг: гол на последних минутах – это несчастье для «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, ставший одним из героев ответного матча 1/16 Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» (1:2 ДВ), подвёл итоги встречи.
«Это очень и очень грустный результат для «Арсенала». Снова у нас была сложная игра. Гол на 119-й минуте – это несчастье для нас. Как я упустил шанс на последних минутах? Я не знаю. Очень плохо себя чувствую. Такое случается, но я не представляю, как не забил. Я устал, у меня были судороги, но это не оправдание.
Было трудно вскрыть «Олимпиакос», потому что они играли очень глубоко. Трудно находить решения в финальной трети поля, не имея перед собой свободного пространства. Постараемся улучшить свою игру в Премьер-лиге и выиграть как можно больше матчей, а там посмотрим», — сказал Обамеянг в интервью BBC.
«Арсенал», набрав 37 очков в 27 матчах английской Премьер-Лиги, занимает 8-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Микеля Артеты на домашнем поле встретятся с «Вест-Хэм Юнайтед».
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