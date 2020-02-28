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Сульшер: не был уверен, что доживу до следующего гола Фреда

Сульшер: не был уверен, что доживу до следующего гола Фреда
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал гол Фреда в ворота «Брюгге» в матче Лиги Европы. Ответный матч 1/16 финала турнира прошёл на стадионе «Олд Траффорд» и завершился победой хозяев со счётом 5:0. Первый матч завершился со счётом 1:1. В результате «Манчестер Юнайтед» пробился в следующий раунд плей-офф.

«Я рад за всех. Есть много игроков, которые стали лучше. Но Фред… Я не был уверен, что доживу до того раза, когда он забьёт следующий гол, потому что у него было так много попыток. Один гол правой, другой левой. Мы постоянно шутили над этим. Я очень рад за него», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Фред не забивал на протяжении 18 месяцев. Свой последний гол бразилец забил в сентябре 2018 года в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

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