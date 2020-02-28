Макеев: перед «Барселоной» Эмери сказал: «Мне приснился сон. Мы их победим»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, ныне выступающий за «Арарат», поделился воспоминаниями о работе экс главного тренера красно-белых Унаи Эмери. Испанец возглавлял команду в 2012 году, а в дальнейшем руководил «Севильей», «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом».
«Эмери не был сумасшедшим. Скорее своеобразным. Ярко выражал эмоции. Например, перед «Барселоной» он встал и во время теории внезапно закрыл глаза. То есть все на него смотрят, чего-то ждут, а он молчит, жмурится, трогает нос и вдруг говорит: «Мне сегодня приснился сон. Мы их победим. И я вас уверяю, что мы это сделаем». Мы не победили, конечно, но нормально выглядели. Проиграли всего 2:3. Хорошая команда у нас тогда была.
Иностранцы фигнёй страдали? Бывало такое. Выходили на тренировку и ничего не делали, а Эмери не мог их замотивировать и очень бесился, на колени падал», — рассказал Макеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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