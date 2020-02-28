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«Там — Рондон, а здесь Дзюба». Слуцкий выступил против лимита на легионеров

«Там — Рондон, а здесь Дзюба». Слуцкий выступил пр
«Там — Рондон, а здесь Дзюба». Слуцкий выступил против лимита на легионеров
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о действующем в российском футболе лимите на легионеров.

«Я много раз высказывался на эту тему. Я за конкуренцию. Если ситуация 50 на 50 и вопрос между легионером и не легионером, то ты всегда отдашь предпочтение россиянину или воспитаннику клуба. Но если ситуация 60 на 40 в пользу иностранца, то должен играть иностранец. Это спорт.

Ужесточить лимит, чтобы развивались свои игроки и сборная? А как она будет развиваться? Вот представим: сегодня Рондон уезжает из «Зенита», потому что ему говорят, что должен играть Дзюба. Вместо того чтобы быть с Рондоном, Артём конкурирует с условным Заболотным. А потом, когда мы выходим на матчи сборных, там – Рондон, а здесь Дзюба. И никто не скажет Дзюбе: «Российский паспорт? Забивай!» — приводит слова Слуцкого «Спорт Бизнес Online».

Как прямо сейчас клубы РПЛ готовы к новому лимиту. И от кого из легионеров надо избавиться
Самые большие проблемы — у «Краснодара».
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