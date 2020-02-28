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Бон Джови: футболисты «Баварии» перед матчем с «Челси» пили пиво и виски

Бон Джови: футболисты «Баварии» перед матчем с «Челси» пили пиво и виски
Футбол / Лига чемпионов 0

Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что футболисты мюнхенской «Баварии» пили виски перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Встреча завершилась победой немецкого клуба со счётом 3:0.

По словам Бон Джови, он остановился в том же отеле, в котором находились футболисты «Баварии», прилетевшие в Лондон. При этом, как утверждает рокер, алкоголь не помешал им подготовиться к матчу.
«Я был по своим делам в баре, там же находились и игроки «Баварии» вечером перед матчем. Они пили виски и пиво. На топливе из виски и пива они сокрушили «Челси».

Ребята из «Баварии» совершенно точно хлебали виски и попивали старое доброе пиво. Ох, похоже, из-за моих слов у кого-то будут проблемы», — сказал музыкант в эфире talkSPORT.

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