Руководство Примеры пригласило клуб из Уханя на матч «Реал» — «Барселона»
Руководство испанской Примеры проведёт акцию в поддержку Китая. 1 марта в её штаб-квартире состоится встреча с клубом «Ухань Чжоэр» из Уханя, где началась эпидемия коронавируса, сообщает AS.
«Ухань Чжоэр» с конца прошлого года находится в Испании, где готовился к новому сезону китайской Суперлиги. После начавшейся эпидемии коронавируса команда приняла решение не возвращаться в родной город в целях безопасности.
Этой акцией боссы Примеры хотят показать поддержку китайцам, с которыми у них заключены спонсорские контракты.
Игроки, тренеры и другие представители «Ухань Чжоэр» 1 марта также посетят матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона», который состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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