Врач «Уфы» второй раз за два месяца оказал экстренную помощь пассажиру самолёта

Врач «Уфы» Ильшат Жданов оказал экстренную помощь пассажирке самолёта, которая летела вместе с командой из Аликанте (Испания) в Москву, сообщает «Башинформ».

Женщине стало плохо спустя несколько минут полёта. Бортпроводники сразу подошли к представителям «Уфы», после чего Жданов больше получаса оказывал помощь пассажирке. Благодаря действиям врача «Уфы» воздушное судно успешно приземлилось в Москве без задержек. По прилёте пострадавшую госпитализировали.

Похожая ситуация случилась в январе этого года, когда «Уфа» направлялась на Кипр. Тогда Жданов и его коллега Александр Самородов оказали экстренную помощь одному из пассажиров самолета.

«Уфа», набрав в 19 матчах 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.