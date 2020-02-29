Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ» готов заплатить за € 70 млн за игрока «Фиорентины»

«МЮ» готов заплатить за € 70 млн за игрока «Фиорентины»
Футбол / Англия 0

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать контракт с полузащитником итальянской «Фиорентины» Федерико Кьезой.

Как сообщает Daily Mail, главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер направил в Италию скаута Саймона Уэллса, чтобы тот оценил игру 22-летнего футболиста. Скаут присутствовал на матче 25-го тура итальянского первенства с «Миланом», который завершился вничью 1:1.

Трансферная стоимость Кьезы оценивается в € 70 млн. Кьеза выступает за основную команду «Фиорентины» с 2016 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии игрок провёл за команду из Тосканы 22 матча, забил семь мячей и получил четыре желтых карточки. Также на счету Федерико Кьезы 11 матчей в составе национальной сборной Италии.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Джузепе Росси перешёл в «Реал Солт-Лейк»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020