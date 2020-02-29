«МЮ» готов заплатить за € 70 млн за игрока «Фиорентины»
Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать контракт с полузащитником итальянской «Фиорентины» Федерико Кьезой.
Как сообщает Daily Mail, главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер направил в Италию скаута Саймона Уэллса, чтобы тот оценил игру 22-летнего футболиста. Скаут присутствовал на матче 25-го тура итальянского первенства с «Миланом», который завершился вничью 1:1.
Трансферная стоимость Кьезы оценивается в € 70 млн. Кьеза выступает за основную команду «Фиорентины» с 2016 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии игрок провёл за команду из Тосканы 22 матча, забил семь мячей и получил четыре желтых карточки. Также на счету Федерико Кьезы 11 матчей в составе национальной сборной Италии.
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