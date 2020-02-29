Роджерс: в Лиге чемпионов и Лиге Европы судьи принимают решения гораздо быстрее, чем в АПЛ

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подвёл итоги матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (0:1).



«Результат разочаровывает, мы были лучшей командой. Я думал, что всё сложится иначе. Да, в последних играх нам не хватало качества на последних минутах, но мы работали над этим компонентом. Мы разочарованы тем, что наш гол был отменён. Это было сурово. Не думаю, что это было справедливо, но очевидно, что сначала мяч попал в руку защитника. На этой неделе я посмотрел много матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, и в схожих ситуациях арбитры там принимают решения быстрее, чем в АПЛ», — приводит слова Роджерса Sky Sports.



«Норвич» набрал 21 очко, но пока не сумел покинуть последнюю строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Лестер» (50) — на 3-м месте.

«Норвич» одержал первую победу в пяти матчах, обыграв «Лестер»