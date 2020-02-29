Директор «Милана» обвинил Газидиса в тайных переговорах с Рангником

Директор «Милана» Звонимир Бобан заявил, что исполнительный директор клуба Иван Газидис контактировал со спортивным функционером и тренером Ральфом Рангником, не оповестив об этом руководство клуба. В связи с этим Бобан призвал провести экстренную встречу с владельцами «Милана». Ранее сообщалось, что Рангник может возглавить «Милан» по окончании сезона.
«Неприятно, что приходится говорить об этом. Такие вещи дестабилизируют ситуацию. И особенно неприятно, что это происходит на фоне тяжёлой и плодотворной работы Стефано Пиоли.
Тот факт, что нас даже не оповестили о контактах с Рангником, показывает неуважение. Это не стиль «Милана». По крайней мере, я такого не припомню.
Считаю, люди должны работать вместе, уважать друг друга. Только так должен работать клуб. Мы уже говорили с Газидисом. Необходимо срочно провести встречу с владельцами», — цитирует Бобана Gazzetta dello Sport.
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