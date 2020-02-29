Хавбек молодёжного «Спартака» — о поражении от «Динамо»: видимо, где-то недоработали

Полузащитник молодёжного состава «Спартака» Константин Шильцов, забивший два мяча в ворота «Динамо», поделился впечатлениями от встречи. В матче молодёжного первенства спартаковцы проиграли со счётом 2:5.
«К сожалению, проиграли принципиальному сопернику, впечатления, конечно, негативные. Особой радости от своих голов нет. Главное — командный результат, а он отрицательный. Допустили слишком много ошибок, это и привело к поражению, хотя настраивались и готовились очень серьёзно. Это дерби, за нас переживают болельщики, ветераны «Спартака». Очень хотелось их порадовать, но удача отвернулась от нас.
Постараемся исправиться в следующем туре. Провели три сбора, готовились к этому матчу на протяжения всех сборов, изучали соперника, но, видимо, где-то недоработали. В оставшихся матчах мы должны показать другой результат и сделать так, чтобы «Спартак-2» оказался как можно выше в таблице», — сказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне 17-летний Шильцов в 9 матчах молодёжного чемпионата забил 4 мяча.
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