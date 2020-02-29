«Зенит» — «Локомотив»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Зенита» и «Локомотива» назвали составы команд на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Дриусси, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Кузяев, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Сулейманов.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 29 февраля, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».