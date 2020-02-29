«Ахмат» — «Ростов»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Ахмата» и «Ростова» представили составы команд на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Раванелли, Харин.



Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Анхель, Иванов, Х. Кадыров, А. Кадыров, Исмаэл, Митришев, Мбенг, Понсе, Фелипе.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Рудаков, Лукьянов, Чистяков, Ливаднов, Ведерников, Глебов, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

В первом круге РПЛ «Ростов» одержал домашнюю победу со счётом 2:1.



«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Южане в 19 турах набрали 34 очка. «Ахмат» (19) — на 15-м месте. Грозненцы находятся в зоне вылета.

Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» сегодня, 29 февраля, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов».