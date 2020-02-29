Комличенко дебютировал за «Динамо» в матче со «Спартаком»

Нападающий Николай Комличенко дебютировал за московское «Динамо» в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком».
24-летний футболист вышел на поле на 56-й минуте, заменив полузащитника Себастьяна Шиманьски. Практически сразу Николай совершил опасный удар — мяч попал в штангу. Спустя несколько минут российский форвард пробил в перекладину.
Напомним, Комличенко перешёл в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав» в конце января за € 3,50 млн.
Встреча «Динамо» — «Спартак» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». К 60-й минуте счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (22) — десятое.
- 29 февраля 2020
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:22
-
15:10
-
15:10
-
14:47
-
14:39
-
14:36