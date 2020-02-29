Комличенко дебютировал за «Динамо» в матче со «Спартаком»

Нападающий Николай Комличенко дебютировал за московское «Динамо» в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком».

24-летний футболист вышел на поле на 56-й минуте, заменив полузащитника Себастьяна Шиманьски. Практически сразу Николай совершил опасный удар — мяч попал в штангу. Спустя несколько минут российский форвард пробил в перекладину.

Напомним, Комличенко перешёл в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав» в конце января за € 3,50 млн.

Встреча «Динамо» — «Спартак» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». К 60-й минуте счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (22) — десятое.