«Лацио» возглавил таблицу чемпионата Италии, одержав четвёртую победу подряд

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Болонью». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто, отправивший мяч в ворота соперника на 18-й минуте с передачи нападающего Чиро Иммобиле. Спустя три минуты преимущество «орлов» увеличил хавбек Хоакин Корреа, ему ассистировал Альберто.
Победная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла четырёх матчей. Команда Симоне Индзаги не проигрывает в Серии А уже в течение 21 встречи кряду.
«Лацио», набрав 62 очка, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства. Второе место занимает «Ювентус» (60), у которого есть один матч в запасе, третье — «Интер» (54 очка, 2 встречи в запасе).
- 29 февраля 2020
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