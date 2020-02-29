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Сёмин: в таблице «Локомотиву» рано говорить о «Зените», рядом «Краснодар», ЦСКА, «Ростов»

Сёмин: в таблице «Локомотиву» рано говорить о «Зените», рядом «Краснодар», ЦСКА, «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий перед выездным матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Каждые из 11 матчей очень важны, и три очка разыгрываются что в седьмом матче, что в 11-м. Но, конечно, этот матч имеет большое значение, поскольку он первый после перерыва. Нам в турнирной таблице рано говорить о «Зените», который очень далеко. Надо говорить о реальных вещах: рядом «Краснодар», ЦСКА, «Ростов». Потери очка «армейцами»? Ну это реальные вещи, старт всегда всем даётся сложно», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (34) занимает пятое место.

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