Когда «Зенит» станет чемпионом РПЛ? Самые интересные расклады

Пока ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» бьются за места в Лиге чемпионов, «Зенит» уверенно идёт ко второму чемпионству подряд. От ближайшего преследователя питерцы оторвались уже на 10 очков, а такой гандикап, как правило, в России не отыгрывают.

Прикидываем, когда же команда Семака сможет выиграть РПЛ.

Самый удачный расклад для «Зенита»

24-й тур, «Крылья Советов» (дома)



5 апреля



Сначала давайте немного пофантазируем и представим самый удачный расклад для команды Семака. То есть, как скоро теоретически питерцы смогут завоевать заветный трофей.



Для того, чтобы стать чемпионом уже в начале апреля, «Зениту» нужно выиграть ближайшие пять матчей – против «Локомотива», «Уфы», «Урала», ЦСКА и «Крыльев Советов». При этом конкуренты сине-бело-голубых обязаны терять непозволительно много очков. Так, за пять туров «Краснодар» не должен набрать более 6 очков, а «Ростов», ЦСКА и «Локомотив» — более 7 очков.



При таком раскладе «Зенит» побеждает «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге в 24-м туре, набирает 60 очков и увеличивает отрыв от ближайшего конкурента минимум на 19 баллов. За оставшиеся 6 туров обогнать питерцев уже никто не сможет, даже если они проиграют все матчи.

Чемпионство на глазах у Кокорина

27-й тур, «Сочи» (дома)



26 апреля



Теперь немного поменяем правила игры. Представим, что «Зенит» так же побеждает всех подряд. Однако при этом раскладе конкуренты, хоть и проигрывают питерцам, но набирают очки таким образом, чтобы максимально отдалить чемпионство сине-бело-голубых.



На этот раз пяти побед уже не хватит, нужно – восемь. Представим, что после триумфа в игре с «Крыльями», питерцы выиграют ещё и у «Тамбова», «Краснодара» и «Сочи». Тогда в активе команды Семака будет 69 очков.



По ходу своей победной серии «Зенит» обыграет «Локо», ЦСКА и «Краснодар». Поэтому из чемпионской гонки эти команды сразу вычёркиваем, а настырным преследователем «Зенита» делаем «Ростов». Только команда Карпина при описанном выше раскладе сумеет отсрочить чемпионство «Зенита» аж до конца апреля, несмотря на чудесную победную серию питерцев.



Допустим, «Ростов», как и «Зенит», тоже побеждает всех подряд. Разрыв между командами не увеличивается, однако количество оставшихся матчей уменьшается. В итоге к 27 туру ростовчане снова одержат победу, однако её уже не хватит, чтобы отсрочить чемпионство питерцев. Жёлто-синие наберут 58 очков, но даже теоретически не смогут обогнать «Зенит», у которого, напомним, будет 69 баллов.



Таким образом «Зенит» отпразднует чемпионство в Санкт-Петербурге, обыграв в 27-м туре «Сочи» с Кокориным.

«Зенит» — уже почти в ЛЧ, а кто ещё? Полные расклады в борьбе за еврокубки в РПЛ ЦСКА и «Локомотив» могут остаться без Лиги чемпионов.

Чемпионство в Краснодаре

26-й тур, «Краснодар» (в гостях)



19 апреля



Займёмся арифметикой. На этот раз давайте представим, что команды РПЛ после зимнего перерыва не отклонятся от своего «графика набора очков».



За 19 туров «Краснодар» набрал 35 очков. То есть, условно в среднем за матч «быки» зарабатывали 1,84 очка. Предположим, что и весной результаты краснодарского клуба не изменятся. Тогда за 7 туров команда Мусаева наберёт 12,88 очков. Округляем и получаем 13 баллов.



Сейчас у «Зенита» 45 очков. В среднем за матч питерцы зарабатывают 2,37 очка. Тогда за 7 туров сине-бело-голубые наберут 17 очков (16,59).



При таком раскладе питерский клуб отпразднует чемпионство в Краснодаре. После окончания гостевого матча 26-го тура против «быков» в активе «Зенита» будет 62 балла. «Краснодар» же на тот момент сможет «похвастаться» только 48 баллами. Такой отрыв за 4 оставшихся тура уже не отыграть.



Как вы уже наверняка догадались, другие клубы из РПЛ в этом раскладе мы не учитывали, потому что их среднее количество набранных очков будет меньше, чем у ближайшего преследователя «Зенита».

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Реальный расклад

27-й тур, «Сочи» (дома)



26 апреля



Теперь представим более-менее реальный вариант развития событий в РПЛ – без феерической победной серии «Зенита» и катастрофических неудач его соперников.



Сразу после зимнего перерыва питерцам предстоит встреча с «Локомотивом». В первом круге «железнодорожники» обыграли команду Семака, да и в ответном матче наверняка не отдадут победу. Ничья – вполне реальный вариант.

Далее матчи с «Уфой» и «Уралом». При всём уважении к этим командам, зацепить хотя бы одно очко в Санкт-Петербурге в играх против столь мощного «Зенита» им вряд ли удастся.



На очереди выезд в Москву – в гости к ЦСКА. Рискнём предположить, что Гончаренко действительно наладил игру «армейцев» в нападении, как и утверждал. В результате «Зенит» проигрывает московскому клубу и возвращается в Санкт-Петербург ни с чем.



Дальше опять два соперника попроще. Домашний матч с «Крыльями» и гостевая встреча с «Тамбовом» наверняка принесут в копилку «Зенита» ещё 6 очков.



В Краснодаре в этом сезоне РПЛ ещё никто не обыгрывал команду Мусаева. Предположим, что добыть победу в матче с «быками» не получится и у питерцев. Скорее всего, рассчитывать стоит только на ничью.



Наконец домашняя игра с «Сочи». Вряд ли Кокорин с Рами смогут помешать «Зениту» добыть победу. Ещё три очка.



В итоге после окончания 27-го тура у питерцев будет 62 очка.

Нереализованный пенальти, удаление, VAR, месть бывшим, драма — РПЛ вернулась! Прямо с первого же матча всё, как мы любим.

В то же время «Краснодару», кроме игры с «Зенитом», предстоит провести встречи с «Уфой», «Спартаком», «Сочи», «Динамо», «Оренбургом», «Ростовом» и «Рубином». В этих матчах команде Мусаева будет по силам набрать 15 очков. Итог: 50 очков.



«Ростов» будет играть против «Ахмата», ЦСКА, «Локомотива», «Сочи», «Арсенала», «Краснодара», «Крыльев» и «Уфы». Скорее всего, жёлто-синим удастся заработать не больше 12 очков в этих встречах. Итог: 46 очков



ЦСКА встретится с «Уралом», «Ростовом», «Уфой», «Зенитом», «Динамо», «Спартаком», «Ахматом», «Оренбургом». 13 очков – максимум, на что стоит рассчитывать «армейцам» в этих матчах. Итог: 47 очков



«Локомотив» будет играть против «Зенита», «Ахмата», «Ростова», «Оренбурга», «Рубина», «Крыльев», «Сочи» и «Спартака». Больше, чем 12 очков в этих встречах «железнодорожники» вряд ли наберут. Итог: 46 очков.



Получается, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом в 27-м туре РПЛ. Если дома питерцы обыграют команду Федотова, то догнать их уже никто не сможет.