Крал: в первом тайме матча с «Динамо» я показал свой максимум

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).
«Результат матча очень хороший, мы выиграли — 2:0. Матч после двухмесячного перерыва. Мы счастливы, но надо думать о предстоящем матче в среду. Думаю, у нас будет отличная поддержка. Зоба сыграл очень хорошо, забил гол. Как и я, сегодня он очень много пробежал. Зобнин и в защите отыграл хорошо. Мы помогали друг другу.
Во втором тайме у «Динамо» были шансы, но наши защитники хорошо сработали. Не знаю, кого сегодня можно назвать игроком матча. Возможно, всех. А так, Бакаев — сыграл хорошо, забил гол. Трудно сказать, кто сейчас важнейший игрок в «Спартаке». Бакаев — очень важный игрок, забивает, отдаёт голевые передачи. Но и защитники, и Максименко играли хорошо сегодня.
Игра с ЦСКА, возможно, важнее, чем даже сегодняшний матч. Это дерби, играем дома. С нетерпением ждём матча, будем готовы, тренировались очень много. Очень хорошо себя чувствую сейчас.
Тедеско сказал, что мы тренировались, как звери? Каждый занимался очень хорошо. В начале сборов мы сдали тест, и каждую тренировку старались выжать из себя максимум, как звери. Сегодня в первом тайме я показал свой максимум", — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 29 февраля 2020
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