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Гол Алонсо на 85-й минуте спас «Челси» от поражения в матче с «Борнмутом»

Гол Алонсо на 85-й минуте спас «Челси» от поражения в матче с «Борнмутом»
Футбол / Англия 0

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Борнмут» и «Челси» сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер. Ему ассистировали судьи на линиях Скотт Леджер и Дэниел Робатан.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Маркос Алонсо. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие, на 54-й минуте отличился Хефферсон Лерма, ему ассистировал Райан Фрейзер. Через несколько минут «Борнмут» вышел вперёд благодаря голу Джошуа Кинга с передачи Джека Стейси. «Челси» отыгрался на 85-й минуте, Алонсо оформил дубль.

«Челси», набрав 45 очков, занимает 4-е место в АПЛ. «Борнмут» (27) — на 16-м месте.

Завершились и ещё два матча 28-го тура АПЛ.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли» — 0:0

«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:1

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
29 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
0:1 Алонсо – 33'   1:1 Лерма – 54'   2:1 Кинг – 57'   2:2 Алонсо – 85'
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
29 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Боуэн – 15'   1:1 Обафеми – 31'   2:1 Аллер – 40'   3:1 Антонио – 54'
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
29 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
Бёрнли
Бёрнли
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