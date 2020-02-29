Гол Алонсо на 85-й минуте спас «Челси» от поражения в матче с «Борнмутом»

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Борнмут» и «Челси» сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась в Борнмуте на стадионе «Виталити». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер. Ему ассистировали судьи на линиях Скотт Леджер и Дэниел Робатан.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Маркос Алонсо. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие, на 54-й минуте отличился Хефферсон Лерма, ему ассистировал Райан Фрейзер. Через несколько минут «Борнмут» вышел вперёд благодаря голу Джошуа Кинга с передачи Джека Стейси. «Челси» отыгрался на 85-й минуте, Алонсо оформил дубль.
«Челси», набрав 45 очков, занимает 4-е место в АПЛ. «Борнмут» (27) — на 16-м месте.
Завершились и ещё два матча 28-го тура АПЛ.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли» — 0:0
«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:1
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