Ал. Миранчук: в каких-то моментах «Локомотив» имел преимущество над «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).



«Сегодня неплохо оборонялись, старались выбегать в контратаки. «Зениту» было сложно, в каких-то моментах мы имели преимущество. Конечно, для болельщиков игра получилась не такая зрелищная, как хотелось бы, но даже «Барса» и «Реал» играют такие матчи. Но в Питер мы ехали за победой.



Три сбора — это утомительно. Хочется поскорее перейти к официальным играм. Но с этим ничего нельзя поделать. Состояние пока не самое лучшее, но исходим из того, что есть.



На тренировках получалось реализовать такой момент, который был у меня в конце матча. Может, сказалась усталость или подвело исполнение. Начал думать, какой ногой лучше пробить, эти доли секунды и помешали мне. Наверное, можно подумать о том, что шансов догнать «Зенит» очень мало. Будем отталкиваться от своей игры и выжимать максимум.



Надеюсь, что брат скоро вернётся на поле, как и Боря Ротенберг, и Фарфан. Эти игроки нам нужны, ждём их. Надеюсь, в следующем матче помогут.



Удаление Сёмина? Началось всё, наверное, из-за момента Хёведеса с Малкомом. Возможно, было жёстко, но я не сказал бы, что там была жёлтая карточка. Юрий Павлович это увидел со стороны, поэтому так и отреагировал», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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