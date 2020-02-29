Семак оценил игру Малкома в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего команды Малкома в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

«Малком практически полгода не играл. Сегодня двигался хорошо. Естественно, будет прибавлять и создавать больше остроты. Не надо забывать, что мы играли против одной из лучших команд страны, встречались с достойным соперником. Не только ему, но и другим футболистам было не так легко проявить себя», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в начале августа 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Из-за травмы бедра 23-летний бразилец помог команде из Санкт-Петербурга только в трёх матчах.