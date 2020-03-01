«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой». Смолова заменили в начале второго тайма

В матче 26-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Сельту» из Виго. Встреча состоялась в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 0:0.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов начал матч в стартовом составе. 30-летнего футболиста на 57-й минуте заменил форвард Сантьяго Лоренсо.

Беспроигрышная серия «Сельты» в чемпионате Испании достигла четырёх встреч (две победы, две ничьи). «Гранада» не проигрывает в Примере уже в течение трёх матчей подряд (две победы, одна ничья).

«Гранада» занимает девятое место в турнирной таблице испанского первенства. В активе команды Диего Мартинеса 37 очков. «Сельта» (25) — на 17-м месте.

Календарь матчей Примеры сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».