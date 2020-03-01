Дуглас Сантос: «Зениту» не хватило последнего паса в матче с «Локомотивом»

25-летний бразильский защитник питерского «Зенита» Дуглас Сантос в интервью пресс-службе клуба подвёл итоги встречи 20-го тура с московским «Локомотивом» (0:0).
— Хороший матч. Думаю, мы контролировали ход игры на протяжении 90 минут, но нам не хватило последнего паса. Будь мы точнее, забили бы два-три мяча.
— Первая игра после зимней паузы — это тяжело?
— Да, пришлось непросто. Конечно, чтобы чувствовать большую готовность, мы должны провести больше матчей, но и сегодня наша команда хорошо показала себя — мы здорово прессинговали, много атаковали. С каждым днем будем выглядеть еще лучше.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в активе сине-бело-голубых 46 очков. «Локомотив» (35) занимает пятое место.
Дуглас Сантос в текущем сезоне принял участие в 27 матчах, в которых отметился 2 результативными передачами.
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