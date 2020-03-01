Глушаков: наконец-то вернулся футбол
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями после домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Наконец-то вернулся футбол. Борьба, эмоции, битва за очки. Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку», — написал Глушаков в «Инстаграме».
Сам же игрок в этом матче провёл на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
После 20 сыгранных туров «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. «Ахмат» располагается на 12-м месте с 20 очками. В следующем туре ростовчане на своём поле примут московский ЦСКА, встреча пройдёт 9 марта. Грозненцы 8 числа на выезде сыграют против столичного «Локомотива».
Глушаков: да, отменили красную карточку, а могли «Ахмату» и пенальти не поставить
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