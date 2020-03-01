Фанаты «Лиона» и «Сент-Этьена» подрались перед матчем
Массовая драка произошла в Лионе за день матча между местной командой против «Сент-Этьена».
После 26 сыгранных матчей «Лион» занимает девятое место в Лиге 1, имея в активе 37 очков. «Сент-Этьен» располагается на 16-м месте с 29 очками. Последний раз в Лионе «Сент-Этьен» одерживал победу в 2014 году.
«Лион» на этой неделе победил туринский «Ювентус» в Лиге чемпионов.
Матч 27-го тура Лиги 1 состоится 1 марта в Лионе. Начало встречи — 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Сент-Этьен».
Фанаты «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе
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