Скопинцев: мы бились со «Спартаком» каждый за каждого

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал проигрыш в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Команда выполняла установку тренера. Мы бились каждый за каждого, за «Динамо». Понимали, что это дерби. С каждой минутой время уходило, было всё сложнее отыграться, но мы старались, лезли вперёд, попадали в каркас ворот. Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме всё решило индивидуальное мастерство атакующего игрока «Спартака».
Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар — проиграть «Спартаку» дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах», — заявил Скопинцев в интервью клубному телевидению.
- 1 марта 2020
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