Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде

Водитель автобуса, который доставил «Рубин» на стадион «Нижний Новгород» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» с опозданием в 50 минут, указал неверный адрес стадиона в навигаторе, сообщает журналист Владислав Зимагулов на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в связи с этим водитель повёз казанскую команду на старый стадион, хотя днём ранее он возил «Рубин» тренироваться на новую арену. Отмечается, что по дороге водитель спорил с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. В итоге команда прибыла на матч с большой задержкой.

«Тамбов» набрал в 19 матчах 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (19) — на 15-м месте.