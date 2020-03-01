Водитель автобуса «Рубина» перепутал стадионы в Нижнем Новгороде
Водитель автобуса, который доставил «Рубин» на стадион «Нижний Новгород» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» с опозданием в 50 минут, указал неверный адрес стадиона в навигаторе, сообщает журналист Владислав Зимагулов на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в связи с этим водитель повёз казанскую команду на старый стадион, хотя днём ранее он возил «Рубин» тренироваться на новую арену. Отмечается, что по дороге водитель спорил с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. В итоге команда прибыла на матч с большой задержкой.
«Тамбов» набрал в 19 матчах 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (19) — на 15-м месте.
Читайте также
- 1 марта 2020
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:25
-
15:24
-
15:14
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:53
-
14:47
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:03
-
13:51
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:18
-
13:13
-
12:59
-
12:52
-
12:34
-
12:18
-
11:54
-
11:34
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
10:55
-
10:47
-
10:27
-
10:02
-
09:52
Партнерский контент