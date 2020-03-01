Евсеев: «Уфа» проиграла потому, что «Краснодар» забил два мяча

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

«Почему мы проиграли? Потому что соперник забил два мяча. Могу сказать, что мы организованно играли и в обороне, и в атаке. Оцениваю работу в целом довольно продуктивно. «Краснодар» забил мяч в свойственной ему манере. Они забили хороший гол, что заставило нас немного перестроиться. После это уже и мы хотели реализовать свои моменты, но, к сожалению, у нас это не получилось», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Краснодар», набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Уфа» (25) — на 8-м месте.