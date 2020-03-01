Матвеев: было сложно раскачать «Уфу»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:0).

«Игра сложилась для нас непросто, «Уфа» низко сидела, и мы ожидали от противника обороны в восемь человек. В первом тайме нам было сложно раскачать эту оборону, во втором тайме мы немного изменили рисунок, добавили второго нападающего, стали появляться хорошие моменты. К ним же можно отнести и прекрасную комбинацию, которая завершилась голом Берга. Матч был непростой, мы рады, что нам удалось одержать победу, тем более при наших кадровых проблемах. В такие моменты особенно важно набирать очки.

Что касается кадровых проблем, многие игроки получили травмы в контрольных матчах. Вильена выбыл из состава на предпоследней тренировке. Это спорт, так бывает. Мы видели, как проявляет себя Черников, следили за ним во время контрольного матча на сборах. В целом вся наша молодёжка выглядела довольно хорошо.

Если вы смотрели матчи, где основа проводила первый тайм, а молодёжка второй, то вы сами скажете, что второй тайм был куда лучше. Именно молодые игроки доводили матчи до побед. Наша молодёжь растёт, академия продуктивно работает. Часто говорят, что появление в основе молодых ребят – это необходимость.

Считаем, что в условиях такой необходимости ребята сегодня хорошо показали себя. Мы считаем, что Олссон куда более мобильный, чем Юрий Газинский, этим объясняется его сегодняшняя позиция. Мы приняли решение, что Газинский необходим нам в фазе завершения, так что его нахождение в линии атаки будет для нас более ценно. Мы все ждём его выздоровления и надеемся, что Юрий сможет приносить пользу команде.

Сегодня было сложно раскачать «Уфу». Это хорошая построенная команда, которая всегда играет плотно. В первом тайме мы предполагали, что они будут так обороняться, пока у них были силы. Во втором тайме мы уже контролировали игру, владели мячом. Понимали, что нам нужно сделать всё, чтобы оставить их без сил. Мы думаем, что комбинация, которая завершилась голом, произошла из-за потери сил у соперника.

Ждём восстановления некоторых игроков к «Спартаку», скорее всего, Вильена уже сможет принять участие в этом матче. Должны вернуться в состав ещё некоторые ребята, но пока точно ничего не можем сказать. Что поделать, такая непростая ситуация сейчас.

Что касается центральных защитников, мы оцениваем их игру сегодня довольно-таки хорошо, мы всё-таки не пропустили. Понятно, что были сложности, понятно, что они подчищали друг за другом, это нормальная ситуация. Не могло обойтись без ошибок, ребята только дебютировали. Кайо первый раз провёл целый матч на этой позиции, для Сорокина это первый матч за «Краснодар». Всё это непросто, мы понимаем. В конечном счёте результат 2:0, если команда заканчивает игру на ноль, значит, защита сыграла довольно-таки хорошо», – сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Давыдовой.