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«Шахтёр» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года

«Шахтёр» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 20-го тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» обыграла донецкий «Шахтёр» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Обслуживал матч арбитр Игорь Пасхал. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Павлинов и Виталий Сухин.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 30-й минуте автором забитого мяча стал Руслан Степанюк, которому ассистировал Александр Скляр.

Таким образом, «Шахтёр» впервые проиграл в чемпионате Украины с 3 августа 2018 года. Тогда «горняки» уступили киевскому «Динамо» (0:1).

«Шахтёр», набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Ворскла» (17) — на 11-м месте. В следующем туре «Шахтёр» дома сыграет с «Днепром-1» (4 марта).

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 20-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Ворскла
Полтава
Окончен
1 : 0
Шахтёр Д
Донецк
1:0 Степанюк – 30'
Удаления: Скляр – 84' / нет
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