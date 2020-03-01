Сорокин: почему не остался в «Рубине» до конца сезона? Нужно спросить у руководства

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:0). Футболист также высказался о переходе из «Рубина» в краснодарский клуб.

«Это первая игра после сборов, все всегда ждут её с нетерпением. В целом, я думаю, мы справились с поставленной задачей, большую часть времени контролировали игру, владели мячом, не пропустили и в итоге одержали победу. Считаю, это абсолютно заслуженная победа.

Конечно, в первом тайме мы долго раскачивались, отсюда отсутствие опасных моментов и голов. «Уфа» играла в 5 защитников, нам было сложно пройти такую оборону. Несмотря на сложности в первом тайме, во втором нам всё-таки удалось реализовать моменты и заполучить три очка.

В «Краснодаре» всё нравится, всем доволен, остаётся только работать и прогрессировать, чтобы расти вместе с командой и добиваться высот. Моя адаптация прошла довольно хорошо, все ребята тоже приняли меня хорошо. И тренер, и игроки помогают как на поле, так и за его пределами. Ни на что не жалуюсь, всё отлично.

Почему не остался в «Рубине» до конца сезона? Не знаю, нужно спросить у руководства клуба. Я доволен, что перешёл в «Краснодар». Хотел ли меня оставить «Рубин»? Без понятия, это тоже нужно спрашивать у генерального директора и главного тренера», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Викторией Давыдовой.

30 декабря «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о досрочном возвращении защитника Егора Сорокина из «Рубина», где он выступал на правах аренды. «Быки» приняли решение активировать опцию, прописанную в договоре с казанцами.