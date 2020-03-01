Кокорин промазал по пустым воротам в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин не использовал голевой момент в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (1:1, идёт второй тайм).
На 26-й минуте первого тайма Кокорин после прострела с фланга бил с границы вратарской, но не попал в пустые ворота.
Во втором тайме Кокорину удалось отличиться на 64-й минуте. Заика сыграл на край штрафной «Арсенала», где Кокорин ушёл от Григалавы и со второй попытки переиграл Левашова у вратарской. Этот гол стал для Кокорина первым в составе сочинского клуба в РПЛ.
28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист впервые сыграл в матче РПЛ с октября 2018 года. Напомним, что около года форвард провёл в заключении, так как отбывал наказание за удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
- 1 марта 2020
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