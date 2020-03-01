Кокорин забил первый гол за «Сочи» в РПЛ

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).

Форвард отличился на 64-й минуте. Заика сыграл на край штрафной «Арсенала», где Кокорин ушёл от Григалавы и со второй попытки переиграл Левашова у вратарской.

Этот гол стал для Кокорина первым в составе сочинского клуба в РПЛ. После гола футболист обратился к болельщикам «Сочи», а затем обнялся с блогером Евгением Савиным.

28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист впервые сыграл в матче РПЛ с октября 2018 года. Напомним, что около года форвард провёл в заключении, так как отбывал наказание за удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.