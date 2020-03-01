Первый тренер Кокорина: думаю, в «Зените» сейчас жалеют, но руководители решали свои дела

Валерий Стафёров, первый тренер форварда «Сочи» Александра Кокорина, прокомментировал его игру в первом официальном матче за южный клуб. «Сочи» дома уступил тульскому «Арсеналу» (1:2), Кокорин забил гол.



«Рад за Сашу, молодец. Жалеет ли „Зенит“ сейчас? Они играли с „Локомотивом“ без нападающих, но это их проблемы. Команда, наверное, жалеет, а вот руководители решали свои дела. Думаю, Саша сейчас разыграется. Может, и на чемпионат Европы попадёт. Он будет стараться», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гол в ворота «Арсенала» стал для Кокорина первым в составе сочинского клуба в РПЛ. После гола футболист обратился к болельщикам «Сочи», а затем обнялся с блогером Евгением Савиным.

28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист впервые сыграл в матче РПЛ с октября 2018 года. Напомним, что около года форвард провёл в заключении, так как отбывал наказание за удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.