Первый тренер Кокорина: думаю, в «Зените» сейчас жалеют, но руководители решали свои дела

Валерий Стафёров, первый тренер форварда «Сочи» Александра Кокорина, прокомментировал его игру в первом официальном матче за южный клуб. «Сочи» дома уступил тульскому «Арсеналу» (1:2), Кокорин забил гол.
«Рад за Сашу, молодец. Жалеет ли „Зенит“ сейчас? Они играли с „Локомотивом“ без нападающих, но это их проблемы. Команда, наверное, жалеет, а вот руководители решали свои дела. Думаю, Саша сейчас разыграется. Может, и на чемпионат Европы попадёт. Он будет стараться», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Гол в ворота «Арсенала» стал для Кокорина первым в составе сочинского клуба в РПЛ. После гола футболист обратился к болельщикам «Сочи», а затем обнялся с блогером Евгением Савиным.
28-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист впервые сыграл в матче РПЛ с октября 2018 года. Напомним, что около года форвард провёл в заключении, так как отбывал наказание за удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
- 1 марта 2020
-
22:06
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
20:46
-
20:34
-
20:27
-
20:24
-
20:09
-
20:06
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:41
-
19:30
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:35
-
18:34