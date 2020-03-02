Зозуля: фанаты «Райо» уже называли фашистом, расистом и нацистом. Скоро скажут, что я гей

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля, подвергшийся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, рассказал о том, как относится к подобным событиям.
«Когда всё начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я… Я не слышал, но мне сказали, что кричали: «Комуннист». Они ещё сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого.
Скандальный гостевой матч с «Райо Вальекано»? Я не думал приезжать туда, но потом меня команда начала просить. И так же мне жена сказала: «Вперёд, давай! Это твоя работа. Ты должен работать, ты должен ехать». Я поговорил со всеми, чье мнение мне очень важно. И мне все сказали: ехать. Так что я свое мнение оставил при себе и поехал. Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно ещё первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже всё понимаю. Если честно, то это даёт силы», — сказал Зозуля в интервью FootballHub.
В текущем сезоне за «Альбасете» Зозуля принял участие в 27 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
- 2 марта 2020
-
02:17
-
02:02
-
01:45
-
01:31
-
01:20
-
00:51
-
00:51
-
00:40
-
00:32
-
00:12
-
00:11
-
00:03
- 1 марта 2020
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:27
-
23:17
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:06
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:04
-
21:03
-
20:55