Зозуля: фанаты «Райо» уже называли фашистом, расистом и нацистом. Скоро скажут, что я гей

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля, подвергшийся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании, рассказал о том, как относится к подобным событиям.

«Когда всё начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом и сегодня я… Я не слышал, но мне сказали, что кричали: «Комуннист». Они ещё сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого.



Скандальный гостевой матч с «Райо Вальекано»? Я не думал приезжать туда, но потом меня команда начала просить. И так же мне жена сказала: «Вперёд, давай! Это твоя работа. Ты должен работать, ты должен ехать». Я поговорил со всеми, чье мнение мне очень важно. И мне все сказали: ехать. Так что я свое мнение оставил при себе и поехал. Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно ещё первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже всё понимаю. Если честно, то это даёт силы», — сказал Зозуля в интервью FootballHub.



В текущем сезоне за «Альбасете» Зозуля принял участие в 27 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.