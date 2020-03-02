Пике: в первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу»

33-летний испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике подвёл итоги встречи 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (0:2).

«В первом тайме «Барселона» контролировала игру. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Во втором тайме они смогли отодвинуть нас от своих ворот и забили первый гол после неудачного момента.

Я не говорю, что это критика «Реала». «Барселона» тоже была не слишком хороша. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, они бы столкнулись с проблемами. Мы ранены, но не убиты. Думаю, нам по силам выиграть Ла Лигу», — приводит слова Пике издание Marca.

«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первом место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте.