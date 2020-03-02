Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, забивший гол в матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:0), объяснил, почему отпраздновал свой гол в стиле экс-форварда «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

«Криштиану пришёл в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку. Вот почему я праздновал, как он. Криштиану — победитель на поле и за его пределами», — приводит слова Винисиуса Completesports.

«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом». Матч состоится 8 марта. «Барселоне» предстоит домашняя игра с «Реалом Сосьедад» (7 марта).