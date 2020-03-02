Пике – Винисиусу: ты сумасшедший, что с тобой не так?

Защитник «Барселоны» Жерар Пике остался недоволен действиями нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В одном из моментов Жуниор упал в штрафной площади каталонского клуба, после чего Пике высказал игроку своё недовольство.
«Ты сумасшедший? Что с тобой не так? Ты сумасшедший? Я тебя не трогал», — приводит слова Пике Marca.
В этом матче Винисиусу удалось забить гол.
«Реал», набрав 56 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (55) — на 2-м месте. В следующем туре «Реал» на выезде встретится с севильским «Бетисом». Матч состоится 8 марта. «Барселоне» предстоит домашняя игра с «Реалом Сосьедад» 7 марта.
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