Г. Невилл: для «Манчестер Сити» этот сезон может стать лучшим

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Гари Невилл поделился мнением о выступлении «Манчестер Сити» в нынешней кампании.

«Для «Сити» этот сезон может стать лучшим, если они выиграют Лигу чемпионов. Та ситуация с УЕФА сделала их опасными. Они ранены как клуб. Возможно, в последние несколько лет «Сити» казался неготовым для победы в Лиге чемпионов, но я должен сказать, что они превосходно сыграли с «Реалом», всё ощущалось по-другому.

У них готовый состав. Статистика Хосепа Гвардиолы в финалах просто фантастическая. Он одержим победами. В этом сезоне «Сити» не станет чемпионом английской Премьер-лиги, но у этой команды всё ещё есть импульс, и она выигрывает трофеи», — приводит слова бывшего капитана «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.