«Наполи» предложил Мертенсу двухлетний контракт

Руководство «Наполи» намерено сохранить нападающего Дриса Мертенса, действующее соглашение которого рассчитано до 30 июня. Клуб предложил 32-летнему бельгийцу продлить сотрудничество на два года, сообщает FC Inter News.
«Наполи» готов платить Мертенсу по новому контракту € 4,5 млн за сезон. При этом форвард сможет получить два бонуса — € 5 млн, если забьёт больше 10 мячей, и € 5,5 млн, если команда выйдет в Лигу чемпионов.
Боссы «Наполи» ожидают, что Дрис примет их предложение. В услугах футболиста заинтересован также миланский «Интер», за который выступает его партнёр по национальной команде Ромелу Лукаку.
Мертенс играет за «Наполи» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгиец записал в свой актив 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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