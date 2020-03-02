«Наполи» предложил Мертенсу двухлетний контракт

Руководство «Наполи» намерено сохранить нападающего Дриса Мертенса, действующее соглашение которого рассчитано до 30 июня. Клуб предложил 32-летнему бельгийцу продлить сотрудничество на два года, сообщает FC Inter News.

«Наполи» готов платить Мертенсу по новому контракту € 4,5 млн за сезон. При этом форвард сможет получить два бонуса — € 5 млн, если забьёт больше 10 мячей, и € 5,5 млн, если команда выйдет в Лигу чемпионов.

Боссы «Наполи» ожидают, что Дрис примет их предложение. В услугах футболиста заинтересован также миланский «Интер», за который выступает его партнёр по национальной команде Ромелу Лукаку.

Мертенс играет за «Наполи» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгиец записал в свой актив 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.