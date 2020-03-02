«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Динамо»
«Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал ролик, в котором показал, что происходило за кадром выездной встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
Московское дерби состоялось 29 февраля на стадионе «ВТБ Арена». Финальный свисток зафиксировал победу красно-белых со счётом 2:0. Авторами голов стали полузащитники Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Спартак», набрав 25 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Доменико Тедеско отстаёт от зоны еврокубков на 10 очков.
4 марта красно-белые проведут матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА. Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:30 мск.
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