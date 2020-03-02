Зинченко: в раздевалке кто-то сказал, что Кубок лиги нужно переименовать в Кубок Браво
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отметил игру голкипера Клаудио Браво в финале Кубка английской лиги с бирмингемской «Астон Виллой» (2:1).
«В раздевалке кто-то сказал, что Кубок лиги нужно переименовать в Кубок Клаудио Браво. Он снова спас нас! Это дорогого стоит. После финального свистка все говорили о нём.
Матч был настоящей битвой. «Астон Вилла» очень организованно действовала в обороне. Нам было непросто, думаю, все это понимают. Это был финал турнира.
Потрясающе снова завоевать трофей. Испытываешь невероятное чувство, когда играешь на «Уэмбли». Мы сделали это снова — третий раз подряд. Для нас важно побеждать во всех турнирах», — приводит слова 23-летнего футболиста Goal.
Гвардиола снова взял Кубок лиги. Возможно, это его последний трофей в «Сити»
Фото, которые могут стать историческими.
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