«Манчестер Юнайтед» наймёт восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует создать команду из восьми аналитиков, чтобы улучшить работу клуба на трансферном рынке, сообщает The Athletic.

Новый отдел на основе различных показателей будет составлять список потенциальных целей, а также помогать академии «Юнайтед» и медицинскому штабу.

«Красные дьяволы» использовали различные аналитические данные и раньше, но в направлении трансферов они немного отстают от других ведущих клубов.

«Манчестер Юнайтед» уже проводит собеседования с кандидатами в новый отдел. Перед обсуждением сотрудничества все они подписывают соглашение о неразглашении информации.

«Манчестер Юнайтед», набрав 42 очка в 28 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.