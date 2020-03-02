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«Манчестер Юнайтед» наймёт восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами

«Манчестер Юнайтед» наймёт восемь аналитиков, чтобы улучшить работу клуба с трансферами
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует создать команду из восьми аналитиков, чтобы улучшить работу клуба на трансферном рынке, сообщает The Athletic.

Новый отдел на основе различных показателей будет составлять список потенциальных целей, а также помогать академии «Юнайтед» и медицинскому штабу.

«Красные дьяволы» использовали различные аналитические данные и раньше, но в направлении трансферов они немного отстают от других ведущих клубов.

«Манчестер Юнайтед» уже проводит собеседования с кандидатами в новый отдел. Перед обсуждением сотрудничества все они подписывают соглашение о неразглашении информации.

«Манчестер Юнайтед», набрав 42 очка в 28 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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