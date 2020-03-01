Необъяснимый ляп де Хеа. Думал несколько секунд, выбил в соперника и привёз гол (видео)

Давида де Хеа включают во всевозможные топы голкиперов современного футбола. В сентябре прошлого года он продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2023-го, став, по неофициальной информации, самым высокооплачиваемым вратарём мира с зарплатой 375 тыс. фунтов стерлингов в неделю (19,5 млн в год). Исходя из зарплаты, испанец должен играть собраннее и внимательнее, а он в нынешнем сезоне регулярно совершает результативные промахи. В гостевом матче 28-го тура с «Эвертоном» де Хеа снова привёз гол в свои ворота.
Счёт в матче на «Гудисон Парк» был открыт уже на 3-й минуте. Получив передачу от партнёра, де Хеа слишком долго возился с мячом, несмотря на то, что имел достаточно времени, чтобы распорядиться им. Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин изначально находился достаточно далеко от испанца, но заметив неуверенность испанца, пошёл в прессинг.
Де Хеа вынес – попал в Калверта-Льюина, и мяч влетел в сетку ворот «Манчестер Юнайтед». Получился один из самых курьёзных голов сезона.
Видео доступно на «Чемпионате».
В декабре британские СМИ опубликовали статистику, согласно которой де Хеа – лидер АПЛ по количеству ошибок. На тот момент у испанца их было шесть. Теперь стало семь.
Видео с предыдущими ляпами де Хеа можно посмотреть здесь (с 06:05):
Впрочем, «Манчестер Юнайтед» ещё до перерыва отыграл гол имени де Хеа. Зимний новичок манкунианцев Бруну Фернандеш сравнял счёт великолепным ударом из-за штрафной. Это уже третий мяч, забитый португальцем за команду Уле-Гуннара Сульшера.
Видео доступно на «Чемпионате».
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