Фанаты «Лос-Анджелеса» пошутили над Бекхэмом
Забавный эпизод случился во время матча первого тура регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелесом» и «Интер Майами», завершившегося со счётом 1:0 в пользу «Лос-Анджелеса».
Совладелец «Интер Майами» — Дэвид Бекхэм, в прошлом легендарный игрок «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии. Он смотрел игру в вип-ложе и в какой-то момент остался в ней в полном одиночестве. Фанаты «Лос-Анджелеса» заметили это и начали скандировать фразу «You loook lonely!» («ты выглядишь одиноким»). В ответ на это Бекхэм улыбнулся и поаплодировал.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN.
Будучи игроком Бекхэм выступал за другую команду из крупнейшего города Калифорнии, «Лос-Анджелес Гэлакси». Его клуб «Интер Майами» проводит дебютный сезон в MLS.
«Интер Майами» Бэкхэма в первом официальном матче уступил «Лос-Анджелесу»
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