Артета: «Арсенал» любит Кубок Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Арсенала».

«В Кубке Англии много матчей, но я думаю, что мы на верном пути. Будем внимательно следить за жеребьёвкой и продолжим двигаться вперёд, потому что любим Кубок Англии. Атмосфера на стадионе была потрясающей, и „Портсмут“ сильно усложнил нам жизнь. Мы знали, что будет непросто, но к счастью, мы контролировали игру. Мы забили два мяча и могли забить ещё.

Я очень доволен молодыми игроками, получаю огромное удовольствие от работы с этими футболистами. Такое доверие — это риск, но эти игроки стоят того, чтобы рисковать", — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» выигрывал Кубок Англии 13 раз, это лучший показатель в истории английского футбола.