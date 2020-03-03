«Манчестер Сити» готов заплатить € 2 млн за юниора из дортмундской «Боруссии»
Английский «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с защитником дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинзом.
Клуб готов заплатить € 2 млн за 16-летнего немца нигерийского происхождения. Сейчас Коллинз выступает за молодёжную команду «Боруссии», куда он перешёл из юношеской команды «Фортуны» из Дюссельдорфа, сообщает Bild.
В свою очередь, за клуб из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия выступает воспитанник «Манчестер Сити», английский полузащитник Джейдон Санчо. В текущем розыгрыше Бундеслиги 19-летний футболист провёл за «Боруссию» 22 матча и забил 14 мячей. А в 2016 году «Сити» приобрёл у дортмундцев полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана, зарлатив за него € 27 млн. Контракт был заключён на четыре года.
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