«Манчестер Сити» готов заплатить € 2 млн за юниора из дортмундской «Боруссии»

Английский «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с защитником дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинзом.

Клуб готов заплатить € 2 млн за 16-летнего немца нигерийского происхождения. Сейчас Коллинз выступает за молодёжную команду «Боруссии», куда он перешёл из юношеской команды «Фортуны» из Дюссельдорфа, сообщает Bild.

В свою очередь, за клуб из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия выступает воспитанник «Манчестер Сити», английский полузащитник Джейдон Санчо. В текущем розыгрыше Бундеслиги 19-летний футболист провёл за «Боруссию» 22 матча и забил 14 мячей. А в 2016 году «Сити» приобрёл у дортмундцев полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана, зарлатив за него € 27 млн. Контракт был заключён на четыре года.