Артета — о травме Торрейры: знаю только, что ему было очень больно
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме, которую получил уругвайский полузащитник Лукас Торрейра в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом».
«Единственное, что мне пока известно — ему было очень больно. Его ногу обследуют в ближайшие дни, и тогда мы будем знать какие-то подробности. Пока я даже не знаю, с чем именно связано повреждение, с костью или со связкой», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».
Игрок получил повреждение в первом тайме игры после подката защитника «Портсмута» Джеймса Болтона. При этом арбитр встречи Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках, его сменил испанец Дани Себальос.
Торрейра получил травму в матче с «Портсмутом»
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