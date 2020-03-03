Артета — о травме Торрейры: знаю только, что ему было очень больно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме, которую получил уругвайский полузащитник Лукас Торрейра в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом».

«Единственное, что мне пока известно — ему было очень больно. Его ногу обследуют в ближайшие дни, и тогда мы будем знать какие-то подробности. Пока я даже не знаю, с чем именно связано повреждение, с костью или со связкой», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

Игрок получил повреждение в первом тайме игры после подката защитника «Портсмута» Джеймса Болтона. При этом арбитр встречи Майк Дин не усмотрел в эпизоде нарушения правил. После столкновения Торрейру унесли с поля на носилках, его сменил испанец Дани Себальос.