После отставки Эмери «Арсенал» не проигрывает в гостях 11 матчей подряд
Лондонский «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Англии обыграл в гостях «Портсмут». Таким образом, беспроигрышная серия команды в выездных играх насчитывыает уже 11 матчей (четыре победы, семь ничьих).
Последний раз лондонцы уступал в гостях, когда команду тренировал испанец Унаи Эмери. 9 ноября «Арсенал» уступил «Лестеру» на «Книг Пауэр Стэдиум» со счётом 0:2, сообщает ВВС.
Матч с «Портсмутом» завершился со счётом 2:0 в пользу лондонцев. В компенсированное время первого тайма встречи счёт открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос. В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий Эдвард Нкетиа упрочил преимущество гостей в счёте. «Арсенал» является лидером по количеству трофеев — на его счету 13 Кубков Англии.
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